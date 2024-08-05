Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Западные кураторы разрешили ВСУ направлять американские ракеты только по Белгороду, рассказал представитель украинской группировки "Харьков" Виталий Саранцев. Об этом пишет издание Pais.

"Мы можем достигать Белгорода, не дальше", – подчеркнул он.

Киев уже использует иностранные ракеты по объектам в РФ, говорится в статье. При этом в материале подчеркивается, что Запад не давал разрешения ВСУ наносить удары вглубь России.

Ранее уже говорилось, что Белый дом может пересмотреть свою позицию касательно допустимости нанесения ударов ВСУ вглубь территории России при помощи американского оружия.

Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, отмечал, что Киеву удалось добиться прогресса в вопросе использования западного вооружения для ударов по российской территории.

