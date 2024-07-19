МО Британии допустило удары по России переданным Украине оружием

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Великобритания не исключила возможность нанесения Украиной ударов по России оружием, которое было поставлено Киеву. Об этом заявил британский министр обороны Джон Хили в фире радиостанции BBC Radio 4.

"Мы предоставляем оружие Украине для защиты ее суверенной страны. Это не исключает нанесения ими ударов по целям в России, но это должны делать сами украинцы", – заявил министр.

По словам Хили, удары могут наноситься по российским территориям только в параметрах и границах международного гуманитарного права.

Ранее глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что власти Соединенных Штатов Америки разрешили украинскому лидеру Владимиру Зеленскому наносить новые удары по территории РФ. По его словам, Вашингтон рассчитывает на стратегическое поражение Российской Федерации и надеется "отсидеться в безопасности за океаном".

Также представитель МИД отметил, что Штаты недооценивают РФ. Последствия могут быть непредсказуемыми для Вашингтона и для всего мира, подчеркивал Полищук.