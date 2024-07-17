Лавров заявил, что США стали соучастниками конфликта на Ближнем Востоке и Украине

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Вашингтон, осуществляя дипломатическое прикрытие действий Израиля, стал прямым соучастником конфликта на Ближнем Востоке, как и в ситуации на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку, передает ТАСС.

По словам Лаврова, кровопролитие будет остановлено, если поддержка со стороны Вашингтона (в том числе поставка оружия и боеприпасов. – Прим. ред. прекратится. Однако США либо не хотят, либо не могут этого сделать, подчеркнул министр.

"Видимо, главное – не спасение человеческих жизней, а маневры, которые позволят набрать побольше очков в ходе избирательной кампании", – заявил министр.

В мае Вашингтон принял решение приостановить отправку боеприпасов Израилю впервые с октября 2023 года. По данным СМИ, это вызвало беспокойство у властей еврейского государства. Они стали выяснять причины задержек.

Помимо этого, власти США разрешили президенту Украины Владимиру Зеленскому наносить новые удары по территории РФ. В Америке продолжают рассчитывать на стратегическое поражение России, надеясь при этом "отсидеться в безопасности за океаном", заверил глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.