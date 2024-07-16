NI: США должны восстановить диалог с Россией

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США и их союзникам необходимо восстановить отношения с Россией, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The National Interest.

Как отмечает автор статьи, пока Вашингтон ищет формулу урегулирования конфликта на Украине на условиях, приемлемых для всех сторон, нужно воспользоваться миротворческим процессом как возможностью возобновить диалог с Москвой.

В материале также говорится, что Штатам нужно обратить внимание на беспокойство РФ из-за расширения НАТО. Это стало бы одним из главных факторов завершения украинского конфликта, а мира невозможно достичь через постоянные угрозы стран Запада в адрес Москвы.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что никто не обещал принятие Украины в состав НАТО через 10 лет. Вместе с тем Столтенберг признал, что данный вопрос представляет большую серьезность для Киева.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Украина никогда не войдет в состав НАТО. Так он прокомментировал слова Столтенберга о том, что одним из условий вступления Украины в военный блок является победа в конфликте с Россией.

