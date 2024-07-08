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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что никто не обещал принятие Украины в состав НАТО через 10 лет. Об этом глава Альянса сообщил в интервью CBS.

Вместе с тем Столтенберг признал, что данный вопрос представляет большую серьезность для Киева.

"Самое важное, что мы должны сделать, – это усилить нашу поддержку Украины, чтобы обеспечить ее победу. Это предварительное условие для любого будущего членства Украины", – добавил генсек Альянса.

В Китае ранее посоветовали Североатлантическому альянсу задуматься о своей роли в коренных причинах украинского конфликта. По словам дипломатов КНР, НАТО также следует обдумать, что организация сделала для мира и безопасности в Европе вместо того, "чтобы уклоняться от ответственности, перекладывая вину за конфликты на другие стороны".

По данным зарубежных СМИ, Владимир Путин станет особой целью дополнительных пунктов повестки дня саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Так, все темы, адресованные Украине и республиканцам в США, будут предназначены и для президента России.