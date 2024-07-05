Столтенберг заявил, что НАТО против "Минска-3"

Фото: 123RF/cylonphoto

Североатлантический альянс выступает против "Минска-3" и хочет, чтобы Украина могла сдерживать Россию. Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил на пресс-конференции в преддверии саммита Альянса в Вашингтоне.

"Ситуация за столом переговоров тесно связана с ситуацией на поле боя. Поэтому, если мы хотим справедливого переговорного решения, мы должны предоставить еще больше военной поддержки Киеву", – передает его слова ТАСС.

Выделение Соединенными Штатами нового пакета военной помощи Киеву не снизит накал борьбы российской армии за освобождение Украины, а приведет лишь к новым жертвам среди гражданских, уточнил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он назвал бесперспективным проектом "накачку" Украины вооружениями. Это, по его словам, является поощрением Украины для совершения новых терактов и преступлений.