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Выделение очередного пакета военной помощи Киеву со стороны США не снизит накал борьбы ВС РФ за освобождение Украины, а только приведет к новым жертвам среди мирного населения. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Администрация (США. – Прим. ред.) продолжает курс на войну. Питает иллюзорные мечты о стратегической победе над Россией", – приводятся слова дипломата в телеграм-канале посольства.

По словам Антонова, главное для американских политиков – демонстрация непреклонности в отстаивании "разваливающегося мирового порядка", основанного на правилах США, накануне саммита НАТО в Вашингтоне.

Власти США не понимают истинного положения дел, так как запутались в своих же "сетях интриг и санкций", заявил посол. При этом данные ограничительные меры не смогли сковать действия России и прочих независимых государств, а лишь тянут на дно политику и экономику Запада.

Дипломат назвал бесперспективным проектом "накачку" Украины смертоносными вооружениями, добавив, что по сути это является поощрением Киева к совершению новых терактов и преступлений.

"Нет прощенья кровавым боевикам ВСУ. Однако не может быть оправдания и их заокеанским спонсорам, чьи разглагольствования давно превратились в дымовую завесу, покрывающую зверства обанкротившихся безумцев", – подчеркнул Антонов.

Посол добавил, что действующий конфликт позволяет только увеличивать доходы американского ВПК. Одновременно с этим в Штатах не задумываются о глобальных последствиях катастрофы, приближающейся ввиду недальновидной политики США.

Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Украине 3 июля. Его общая сумма составила 2,35 миллиарда долларов. В рамках очередной помощи Киеву предоставят артиллерию и боеприпасы для HIMARS.

Кроме того, Соединенные Штаты выделили средства на закупку ракет-перехватчиков для комплексов ПВО Patriot и NASAMS для Украины.

