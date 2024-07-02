МИД Китая призвал НАТО задуматься о своей роли в украинском кризисе

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Североатлантическому альянсу нужно задуматься о своей роли в коренных причинах украинского конфликта. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на официального представителя МИД КНР Мао Нин.

Дипломат отметила, что НАТО также следует обдумать, что организация сделала для мира и безопасности в Европе вместо того, "чтобы уклоняться от ответственности, перекладывая вину за конфликты на другие стороны".



Мао Нин заявила, что Китай выступает против вмешательства Альянса во внутренние дела страны, объясняя это "идеологическими вопросами". С ее слов, КНР не согласится с таким подходом, поскольку идеологические вопросы используются для создания конфликтов, обострения напряженности и провоцирования конфронтации.

Политик считает, что фактически НАТО продолжает бросать стране вызов, вмешиваясь в ее внутренние дела, искажая и дискредитируя внутреннюю и внешнюю политику.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обвинил Китай в подстрекательстве к "крупнейшему конфликту в Европе со времен Второй мировой войны". Он считает, что Россия якобы производит свое вооружение, получая поддержку за счет экспорта из КНР.

В свою очередь, в Кремле негативно отнеслись к этому заявлению и указали, что Китай сам может дать оценку словам Столтенберга.