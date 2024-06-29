Трамп заявил, что США необязательно быть врагами с Китаем, РФ и КНДР

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Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Россия, Китай и Северная Корея не будут врагами для США, если во главе государства будет стоять "разумный президент". Об этом пишет РИА Новости.

"У нас есть внешние враги – Китай, Россия, Северная Корея. Однако, в действительности, они не будут врагами, если у вас есть разумный президент. Если у вас разумный президент, они не будут вашими врагами, и вы будете отлично ладить", – заявил он на митинге своих сторонников.

Трамп подчеркнул, что при его администрации США пользовались уважением других стран и заявил, что худшие враги Америки находятся внутри страны.

Кроме того, он дал свою оценку состоявшимся теледебатам между ним и действующим президентом США Джо Байденом. По мнению Трампа, Байден "чудовищно некомпетентен", но не покинет предвыборную гонку, так как его рейтинги выше, чем у кого-либо другого из демократов.

Сам Байден собирается участвовать во втором туре дебатов с Трампом в сентябре. По мнению представителей предвыборного штаба демократов, исход первого тура дебатов не должен лишать президента права баллотироваться на второй срок.

Ранее телеканал CNN после дебатов заметил, что Байден на прошедших дебатах выглядел невыгодно на фоне Трампа. Он постоянно допускал оговорки, путал цифры и факты. Кроме того, у него были заметны последствия недавней простуды в виде кашля и хриплого голоса.