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Постпред Крыма при президенте России – вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов назвал политику НАТО в отношении Украины захватом территорий, входивших ранее в Россию и СССР.

"НАТО демонтировали в одностороннем порядке систему безопасности, существовавшую с Россией до 1997 года, и осуществили вероломную экспансию на восток", – объяснил он в разговоре с РИА Новости.

Мурадов также указал на то, что Запад не настроен на разрешение украинского конфликта, поскольку они считают территорию Украины зоной собственного геополитического и военного освоения, которая нужна им для нанесения РФ стратегического поражения. Именно поэтому, как он утверждает, обязательным условием для переговоров с США по вопросам всеобъемлющей безопасности и стратегической стабильности станет достижение целей СВО.

"Половинчатые решения здесь не сработают", – подчеркнул постпред Крыма.

Ранее Владимир Путин заявлял, что нельзя прекратить огонь на Украине без достижения договоренностей о диалоге. Однако, по его словам, Москва не должна допустить, чтобы этим воспользовался Киев для улучшения своего положения.

Президент РФ также отметил, что обращаться с мирными предложениями к Верховной раде нет смысла, так как большинство депутатов парламента Украины поддерживают правящую верхушку, которая узурпировала власть в стране.

