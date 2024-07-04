Путин не увидел смысла обращаться к Верховной раде по переговорам с Украиной

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Обращаться к Верховной раде с мирными инициативами нет смысла, считает Владимир Путин.

"Налаживание диалога с Верховной радой Украины возможно, но сегодня оно не имеет смысла", – цитирует его телеканал "360".

Причина тому – большинство депутатов украинского парламента, которые полностью поддерживают правящую верхушку, узурпировавшую власть в стране, подчеркнул президент РФ в беседе с журналистами после встречи в Астане на полях ШОС+.

Ранее Путин заявлял, что стамбульские договоренности могут стать основной для новых мирных переговоров, от которых Москва никогда не отказывалась. Он подчеркивал, что тогда соглашение было парафировано руководителем украинских переговорщиков, а значит, полагает президент РФ, вполне устраивало Киев.

