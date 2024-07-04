Песков назвал недальновидным отказ Запада от российского плана по Украине

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Запад отверг российский план урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что это недальновидное решение.

"Этот план – он зафиксирован, он озвучен <...>. Мы с вами слышали заявления из Киева, заявления из столиц коллективного Запада, в коих он был назван ультиматумом и полностью, абсолютно отвергнут", – сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Россия видит, что на Западе и Украине здравомыслящие люди пока не задумывались над мирными предложениями Владимира Путина. Однако выразил надежду, что это случится.

"Мы уверены, что наверняка кто-то там дозадумается", – заверил пресс-секретарь российского лидера.

Кроме того, ни турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, ни кто-либо еще сейчас не может быть посредником по Украине, так как Киев отвергает любой диалог с посредником или без, уточнил Песков.

"Украина решительно отвергла мирный план Путина, который был высказан в МИД", – добавил политик.

Также он напомнил, что лидер РФ неоднократно говорил, что стамбульские договоренности могли бы лечь в основу урегулирования конфликта, но власти в Киеве отвергают и их. Правительство РФ считает, что эти принципы могут быть базисом для диалога, но это "не означает, что они, собственно, попунктно могут стать основой", заявил Песков.

Между тем Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без достижения договоренностей о диалоге. РФ не должна допустить, чтобы Киев этим воспользовался для улучшения своего положения, отметил российский лидер. Он также подчеркнул необходимость добиться условий, которые устроят Москву и станут необратимыми.