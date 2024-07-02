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Владимир Путин станет особой целью дополнительных пунктов повестки дня саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Об этом сообщает RT со ссылкой на Council on Foreign Relations.

В сообщении отметили, что все темы, адресованные Украине и республиканцам в США, будут предназначены и для президента России.

Директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер отмечал, что Украина не получит приглашения в НАТО в рамках саммита Альянса.

Говоря о конкретных результатах для Украины, которые будут представлены на саммите, он назвал предоставление ей институционального моста к членству в НАТО.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал, что заявления стран НАТО о возможных ударах украинских военнослужащих по территории России являются сознательным шагом в эскалации конфликта. Это провоцирует Украину на продолжение военных действий.

