Песков осудил отказ "Известиям" в аккредитации на саммит НАТО в Вашингтоне

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Кремль решительно осуждает отказ журналистам издания "Известия" в аккредитации на саммит НАТО в Вашингтоне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты "Известий" получили отказ 1 июля. Организаторы форума не смогли пояснить причины такого решения, но назвали его окончательным. По словам Пескова, это говорит о дискриминации по отношению к СМИ по принадлежности к странам, что противоречит принципам открытости.

"Хотя другого от Альянса мы не ждем. Мы осуждаем такие дискриминации со стороны НАТО", – цитирует его "Газета.ру".

Члены НАТО могут успокоить украинского лидера Владимира Зеленского перед саммитом, пообещав ему приглашение в Альянс, уверены зарубежные журналисты. При этом руководство НАТО не будет отказываться от своей позиции по внеблоковому статусу Украины в ближайшей перспективе.

При этом директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер уже уточнял, что Украина не получит приглашения в НАТО в рамках следящего саммита.

