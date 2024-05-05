Axios: США приостановили поставки снарядов Израилю впервые с октября 2023 года

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Вашингтон принял решение приостановить отправку боеприпасов Израилю впервые с октября прошлого года. Об этом пишет Axios, ссылаясь на израильских чиновников.

В статье говорится, что это вызвало беспокойство у властей еврейского государства. Они стали выяснять причины задержек.

Конфликт на Ближнем Востоке усугубился в октябре 2023 года, когда радикалы из сектора Газа выпустили тысячи ракет в сторону Израиля. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

По последним данным Минздрава Палестины, в результате ударов по сектору Газа с октября погибли 34 683 человека. Ведомство также утверждает, что еще 78 018 тысяч человек пострадали.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о готовности заключить временное перемирие в секторе Газа в обмен на освобождение заложников.

