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17 июля, 15:45

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Экс-советник Пентагона Макгрегор обвинил США в ситуации на Украине

Экс-советник Пентагона обвинил США в ситуации на Украине

Фото: 123RF/icholakov

Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор обвинил США в ситуации на Украине, сообщает телеканал "360" со ссылкой на его соцсети.

По его словам, из-за решений политического класса Вашингтона жители Украины пребывают в аду.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил вероятность того, что Украина может перестать существовать к 2034 году, когда ее якобы планируют принять в состав Североатлантического альянса.

По его словам, к этому сроку никого из действующих руководителей стран НАТО попросту не будет на своих постах. Вступление Украины в Альянс означало бы не просто прямую угрозу РФ, а отсроченное объявление войны, считает Медведев.

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