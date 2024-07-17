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Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор обвинил США в ситуации на Украине, сообщает телеканал "360" со ссылкой на его соцсети.

По его словам, из-за решений политического класса Вашингтона жители Украины пребывают в аду.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил вероятность того, что Украина может перестать существовать к 2034 году, когда ее якобы планируют принять в состав Североатлантического альянса.

По его словам, к этому сроку никого из действующих руководителей стран НАТО попросту не будет на своих постах. Вступление Украины в Альянс означало бы не просто прямую угрозу РФ, а отсроченное объявление войны, считает Медведев.