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Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил вероятность того, что Украина может перестать существовать к 2034 году, когда ее якобы планируют принять в состав Североатлантического альянса. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Недаром совсем недавно генсек НАТО (Йенс. – Прим. ред.) Столтенберг открыто сказал, что считает хорошим сценарием вступление Украины в альянс... В 2034-м. То есть никогда", – отметил Медведев.

По его словам, к этому сроку никого из действующих руководителей стран НАТО попросту не будет на своих постах.

"Вполне вероятно, что не будет и пресловутой страны 404", – добавил замглавы Совбеза.

Вступление Украины в Альянс означало бы не просто прямую угрозу РФ, а отсроченное объявление войны, считает Медведев.

Он подчеркнул, что Россия на сегодняшний день не угрожает Североатлантическому альянсу и не собирается нападать на его страны. Вместе с тем РФ на данный момент намного лучше подготовлена к конфликту с Западом, чем 20 лет назад, добавил Медведев.

Страны НАТО на саммите в Вашингтоне подтвердили, что Украина будет приглашена в ряды Альянса, когда союзники примут соответствующее решение и все условия для этого будут выполнены.

НАТО также будет поддерживать усилия Украины по присоединению к Альянсу, пока она продолжает реформы, необходимые для вступления в него.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что НАТО не собирается участвовать напрямую в конфликте на Украине. Вместе с тем Альянс продолжит оказывать поддержку Киеву, чтобы не допустить победы России.