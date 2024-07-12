Страны НАТО пригласят Украину в Альянс, когда это решат союзники и условия будут выполнены

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Страны НАТО на саммите в Вашингтоне подтвердили, что Украина будет приглашена в ряды Альянса, когда союзники примут соответствующее решение и все условия для этого будут выполнены. Об этом со ссылкой на заявление Совета Украина – НАТО сообщает ТАСС.

"Союзники подтверждают, что они смогут направить Украине приглашение присоединиться к Альянсу, когда союзники договорятся и условия будут выполнены", – указано в документе.

НАТО также будет поддерживать усилия Украины по присоединению к Альянсу, пока она продолжает реформы, необходимые для вступления в него.

Ранее сообщалось, что НАТО в итоговой декларации, принятой на саммите в Вашингтоне, утверждает, что Украина находится на необратимом пути к вступлению в Альянс.

До этого члены НАТО договорились о выработке рекомендаций по стратегическим подходам к отношениям с РФ к следующему саммиту. Они намерены сдерживать и противодействовать "агрессивным действиям России" и попыткам дестабилизировать ситуацию в странах Альянса и союзных государствах.

