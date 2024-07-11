01:30Политика
В НАТО подготовят к следующему саммиту рекомендации по стратегии в отношении России
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Страны НАТО к следующему саммиту договорились о выработке рекомендаций по стратегическим подходам к отношениям с Россией. Об этом со ссылкой на обнародованную совместную декларацию Альянса сообщает ТАСС.
"К нашему следующему саммиту мы разработаем рекомендации по стратегическим подходам к отношениям НАТО с Россией с учетом изменяющейся обстановки в сфере безопасности", – указано в документе.
Члены НАТО также намерены сдерживать и противодействовать "агрессивным действиям России" и попыткам дестабилизировать ситуацию в странах Альянса и союзных государствах.
При этом лидеры НАТО также заверили, что не ищут конфронтации с Россией и не представляют для нее угрозы. В документе утверждается, что лидеры Альянса готовы сохранять каналы связи с Москвой для минимизации рисков и недопущения эскалации.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что новые мирные переговоры РФ и Украины могут пройти уже до конца 2024 года. В конфиденциальном документе, который оказался в распоряжении СМИ, политик подчеркнул, что его целью является разработка мирной инициативы, которую Европа могла бы представить Украине.
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