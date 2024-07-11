НАТО в итоговой декларации утверждает, что Украина находится на необратимом пути в Альянс

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НАТО в итоговой декларации утверждает, что Украина находится на необратимом пути к вступлению в Альянс. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы полностью поддерживаем право Украины самой выбирать договоренности в сфере обороны и определять свое будущее, свободное от внешнего вмешательства. Будущее Украины – в НАТО", – указано в документе.

Там также утверждается, что в течение последнего года Киев добился прогресса в реализации реформ, необходимых для вступления в НАТО. Участники саммита подтвердили, что пригласят Украину в альянс, "когда настанет подходящее время".

В итоговой декларации также указано, что страны Альянса планируют в следующем году выделить не менее 40 миллиардов евро на помощь Украине. Примерно половину сумму выплатят североамериканские союзники Киева.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что никто не обещал принятие Украины в состав НАТО через 10 лет. Вместе с тем Столтенберг признал, что данный вопрос представляет большую серьезность для Киева.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Украина никогда не войдет в состав НАТО. Так он прокомментировал слова генсека Альянса Йенса Столтенберга о том, что одним из условий вступления Украины в военный блок является победа в конфликте с Россией.

