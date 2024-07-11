Медведев заявил, что РФ нужно добиться исчезновения Украины или НАТО

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

России необходимо добиться исчезновения Украины или Североатлантического альянса, а лучше и того и другого. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, сообщает телеканал "360".

Так политик прокомментировал декларацию Альянса, озвученную по итогам саммита в Вашингтоне. Согласно тексту документа, страны НАТО будут помогать Киеву на его "необратимом пути к полной евроатлантической интеграции".

Ранее страны Альянса решили учредить миссию для координации военной помощи Украине по обучению военных. Ее возглавит генерал НАТО, уточнил генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг. По его словам, миссия будет размещена в ФРГ, в ней будут участвовать около 700 человек. Оказание военной помощи Киеву и ее координация не делают Североатлантический альянс частью конфликта, а лишь дают Украине "осуществлять право на самооборону", считает генсек.

Кроме того, члены НАТО договорились о выработке рекомендаций по стратегическим подходам к отношениям с РФ к следующему саммиту. Они намерены сдерживать и противодействовать "агрессивным действиям России" и попыткам дестабилизировать ситуацию в странах Альянса и союзных государствах.

