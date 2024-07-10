Орбан: усиление роли НАТО в конфликте на Украине опасно и безответственно

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НАТО отходит от своих первоначальных целей и становится все более военной организацией, а роль Альянса в конфликте на Украине возрастает. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"НАТО была создана 75 лет назад с целью защиты безопасности своих членов. Но сейчас НАТО очевидно отходит от своих первоначальных целей и становится все более военной организацией", – приводит его слова ТАСС.

По мнению венгерского премьера, об этом свидетельствует то, что НАТО берет на себя все более активную роль в конфликте на Украине. Орбан отмечает, что это "опасно и безответственно", так как "никто не видит, чем это кончится и куда приведет".

Он сообщил, что на саммите НАТО в Вашингтоне он будет настаивать на том, чтобы Альянс вернулся к первоначальному духу и развивал именно оборонительные мощности.

5 июля в Москве состоялись переговоры Орбана и Владимира Путина. Встреча продолжалась около трех часов. Политики обсуждали тему украинского конфликта.

8 июля премьер Венгрии прибыл в Китай, где встретился с Си Цзиньпином. Визит в страну Орбан подтвердил публикацией на своей странице в соцсети Х, которую он сопроводил подписью "Мирная миссия 3.0". Политики встретились в Пекине, в государственной резиденции Дяоюйтай.