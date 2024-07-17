KS: модернизированные МиГ-31БМ ВКС РФ будут главной угрозой для F-16 на Украине

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские перехватчики МиГ-31БМ будут представлять угрозу для истребителей F-16, которые должны передать украинским военным. Об этом сообщает польское издание Komputer Swiat (KS).

"Дебют самолетов F-16 на Украине – это вопрос нескольких недель", – сказано в материале.

При этом, как утверждают авторы статьи со ссылкой на экспертов, истребители МиГ-31 оснащены опасными ракетами Р-37М. В связи с этим, по информации издания, F-16 будут уступать МиГ-31 по дальности полета ракет "воздух-воздух", даже если Украине поставят ракеты средней дальности AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile.

Недавно во время выступления на Публичном форуме НАТО госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о передаче Данией и Нидерландами Киеву истребителей F-16. По его словам, Украина получит их летом этого года.

Владимир Путин заявлял, что возможные поставки Киеву высокоточных систем вооружений большого радиуса действий, самолетов F-16 и другого вооружения и техники для нанесения ударов по российской территории являются грубым нарушением международных обязательств, взятых на себя западными странами.

Российская компания "ФОРЭС" уже пообещала выплатить 15 миллионов рублей за первый сбитый истребитель F-15 или F-16. По словам заместителя исполнительного директора компании Ильи Потанина, выплата предполагается только за первый сбитый истребитель. Размер награды в последующих случаях он не раскрыл.

