Власти США допустили пересмотр позиции по ударам ВСУ вглубь России

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Белый дом может пересмотреть свою позицию касательно допустимости нанесения ударов ВСУ вглубь территории России при помощи американского оружия. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Россия предприняла новое наступление на Харьков через границу Украины, и здравый смысл требовал того, чтобы дать Украине возможность наносить ответные удары", – цитирует чиновника РИА Новости.

Тем не менее на данный момент каких-либо изменений в позиции США еще не произошло, добавил Салливан.

Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что Киеву удалось добиться прогресса в вопросе использования западного вооружения для нанесения ударов по российской территории.

По его словам, если западные союзники не дадут разрешение стране бить их оружием по РФ, то Украина начнет использовать собственные наработки.

Великобритания не исключила возможность нанесения Украиной ударов по России оружием, которое было поставлено Киеву, однако только в параметрах и границах международного гуманитарного права.