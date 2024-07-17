Депутат Чепа заявил, что вся разведка на Украине ведется с помощью западной техники

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Украинские специалисты по западной технике занимаются всей разведывательной деятельностью, а также корректировкой ракет и БПЛА на Украине, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа, комментируя полет учебно-пилотажного самолета Grob Prefect T1 британских ВВС над территорией Украины.

"К сожалению, помимо того, что он был замечен, он должен был быть сбит", – заявил Чепа в беседе с "Лентой.ру".

Воздушное судно было замечено 16 июля в 18:26 по московскому времени в Кировоградской области Украины. Самолет пролетел над несколькими областями страны, в том числе над Харьковской, Сумской, Черниговской и Николаевской. Также борт был замечен над подконтрольными ВСУ частями ДНР и Запорожской области. Около 01:32 17 июля самолет пропал с карты около села Чабановка в Закарпатской области.

Между тем на территории Украины планируют базироваться передаваемые Киеву от США истребители-бомбардировщики F-16. При этом не известно, смогут ли самолеты подниматься в воздух напрямую с баз НАТО при проведении операций против Вооруженных сил России. Также не уточняется, сколько всего планируется поставить Украине F-16 и когда именно их начнут применять.

По мнению помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, передача военной техники якобы поможет Киеву защитить свои силы на линии боевого соприкосновения, а также поможет Украине во время наступления.