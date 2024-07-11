Белый дом заявил, что истребители F-16 будут базироваться на Украине

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Передаваемые Киеву истребители-бомбардировщики F-16 будут базироваться на территории Украины, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Однако он не стал уточнять, смогут ли самолеты подниматься в воздух напрямую с баз НАТО при проведении операций против Вооруженных сил России. Также он отказался отвечать на вопрос, сколько всего планируется поставить Украине F-16, а также когда именно их начнут применять.

"Мы сказали, что приступили к передаче, что украинские военные летчики будут применять истребители F-16 на театре (военных действий. – Прим. ред.) этим летом", – цитирует его ТАСС.

По мнению представителя Белого дома, передача военной техники якобы поможет Киеву защитить свои силы на линии боевого соприкосновения, а также поможет Украине во время наступления.

Ранее Владимир Путин назвал грубым нарушением международных обязательств стран Запада поставки Киеву самолетов F-16 и другого вооружения и техники для нанесения ударов по российской территории. Позднее Нидерланды разрешили экспортировать 24 своих истребителя в пользу Украины.

