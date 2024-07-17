Учебно-пилотажный самолет ВВС Британии замечен в небе над Украиной

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Учебно-пилотажный самолет Grob G120TP-A Prefect T1 ВВС Британии был замечен в небе над Украиной. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на информацию сервиса Flightradar.

По данным сервиса, воздушное судно появилось 16 июля в 18:26 по московскому времени в Кировоградской области Украины. Самолет пролетел над несколькими областями страны, в том числе над Харьковской, Сумской, Черниговской и Николаевской. Также борт был замечен над подконтрольными ВСУ частями ДНР и Запорожской области.

Около 01:32 17 июля самолет пропал с карты около села Чабановка в Закарпатской области.

Ранее Россия подняла в воздух истребитель Су-30 для недопущения нарушения госграницы страны самолетом радиоэлектронной борьбы RC-135 и двумя многоцелевыми истребителями "Тайфун" ВВС Великобритании над акваторией Черного моря. Когда российский самолет приблизился, иностранные воздушные суда выполнили разворот от госграницы РФ. Затем Су-30 вернулся на аэродром базирования, не допустив нарушения госграницы России.