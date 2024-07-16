Зеленский заявил о прогрессе в вопросе нанесения ударов по России

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Украина добилась прогресса в вопросе использования западного вооружения для нанесения ударов по российской территории. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

"Мы начали получать некоторые позитивные сигналы об использовании средств дальнего радиуса действия: некоторые", – передает его слова "Газета.ру" со ссылкой на издание Politico.

Президент Украины уточнил, что если западные союзники не дадут разрешение стране бить их оружием по РФ, то Украина начнет использовать собственные наработки. Лидер страны также выразил недовольство нынешней ситуацией, когда удается определить "точку запуска ракеты или бомбы", но Киев не может на это ответить. Зеленский подчеркнул, что в случае отказа украинская армия применит свои наработки для нанесения ответа.

Ранее президент США Джо Байден сказал, что уделяет внимание тому, чтобы передаваемое Украине американское оружие использовалось разумно. Вашингтон разрешил Киеву применять вооружения Штатов вблизи границы, вглубь России – лишь в краткосрочной перспективе. Однако гипотетические удары ВСУ по Москве и Кремлю не имели бы смысла, добавил Байден.