Байден заявил, что гипотетические удары ВСУ по Москве и Кремлю не имели бы смысла

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Американский президент Джо Байден заявил, что уделяет внимание тому, чтобы передаваемое Киеву оружие США использовалось разумным образом. Об этом он сказал на пресс-конференции в Вашингтоне.

"Нужно, чтобы оружие, которое получает Украины, использовалось наилучшим образом. Я передал им дальнобойное оружие, оборонительное оружие", – приводит его слова ТАСС.

Лидер США заявил, что Вашингтон разрешил президенту Украины Владимиру Зеленскому применять американские вооружения вблизи границы, вглубь России – лишь в краткосрочной перспективе. Кроме того, Байден отметил, что гипотетические удары ВСУ по Москве и Кремлю не имели бы смысла. Таким образом глава Белого дома ответил на вопрос о том, готов ли он разрешить Киеву наносить удары американским оружием вглубь российской территории.

Ранее группа высокопоставленных чиновников в Штатах и Европе, в том числе действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступили за отмену ограничений на удары украинской армии по РФ.

До этого СМИ сообщали о том, что российская сторона даст активный и решительный ответ на возможные попытки Украины нанести удары вглубь территории РФ.