Песков заявил, что РФ ответит на размещение США дальнобойных ракет в Европе

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Россия будет отвечать на размещение США дальнобойных ракет в Европе, она обладает достаточными возможностями для их сдерживания, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Всегда была парадоксальная ситуация: США размещали разного вида ракеты, разной дальности, но традиционно направленные на нашу страну. Наша страна, соответственно, определяла в качестве цели для наших ракет европейские точки", – подчеркнул он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Также он ответил на реплику, что предыдущее противостояние с Западом закончилось распадом СССР. Песков подчеркнул, что Европа сейчас переживает не лучшее время и она трещит по швам.

"В той или иной конфигурации повторение истории неизбежно", – сказал он,

Ранее Пентагон анонсировал планы разместить дальнобойные ракеты на территории Германии в 2026 году. В ответ на это в Москве заявили, что РФ выработает военный ответ на эту угрозу.

