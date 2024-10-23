Российские военнослужащие освободили Николаевку в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие освободили Николаевку в Донецкой Народной Республике (ДНР), передает пресс-служба Минобороны РФ.

Военные действия провели бойцы группировки войск "Центр", уточнили в оборонном ведомстве. После освобождения они продолжили продвижение в глубину обороны противника.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 450 военнослужащих, две боевые машины пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь боевых бронированных машин, в том числе "Козак" и HMMWV производства США, два пикапа, гаубицу "Мста-Б", орудие Д-20, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", три гаубицы Д-30 и противотанковую пушку "Рапира".

Кроме того, подразделения группировки "Центр" уничтожили в ДНР склад украинских беспилотников.

До этого российские солдаты нанесли поражение энергетическим объектам Украины. Так, под удар в том числе попали объекты, обеспечивавшие действия ВСУ, а также инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и склады хранения ударных дронов.

Кроме того, были также уничтожены пункт временной дислокации иностранных наемников и скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах.

