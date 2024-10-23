Более 70 тысяч жителей Харьковской области эвакуировались в Россию с 2022 года

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Более 70 тысяч жителей Харьковской области эвакуировались на территорию РФ с 2022 года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на главу военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталия Ганчева.

"Как изменилась эта цифра после 2022 года, достоверно неизвестно, но можем предположить, что она увеличилась", – добавил он.

Ганчев также рассказал, что сотрудники ВГА помогли многим беженцам из Харьковской области в трудоустройстве на территории России.

Ранее Ганчев заявил, что Харьков должен быть освобожден, однако говорить о сроках пока преждевременно. Он отметил, что не все харьковчане могут высказаться по этому поводу, пока город находится в оккупации, но выразил уверенность в том, что Харьков "ждет своего времени".

Между тем в июне Владимир Путин подчеркивал, что у России нет целей подходить к Харькову, однако попытки выдавить ВС РФ с данного направления приведут к потерям среди украинских войск.