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У РФ нет целей подходить к Харькову, однако попытки выдавить ВС РФ с данного направления приведут к потерям среди украинских войск. Об этом заявил Владимир Путин в ходе общения с журналистами в Ханое.

"Это такое тактическое направление, а противник будет пытаться подать это как стратегический успех, если у него что-то получится", – отметил он.

По словам главы государства, США и Европа подталкивают Украину к тому, чтобы она любой ценой вытиснула российские силы на линию госграницы. Они планируют подать это в качестве крупного успеха 2024 года в связи с будущим саммитом НАТО и выборами американского президента, сказал Путин.

Как добавил российский лидер, такая команда будет очень дорого стоить для Киева.

До этого Путин уже заявлял, что планов взятия Харькова сейчас нет. Он отмечал, что российские военные каждый день добиваются результатов в боях в Харьковской области. Они ежедневно двигаются строго по плану.

Ранее бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд оговорилась и назвала Харьков российским городом. Она подчеркнула, что РФ якобы допускает эскалацию украинского конфликта, атакуя "второй российский город Харьков, который уже не находится на линии фронта".

