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Украинские власти создали буферную зону на территории Курской области. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что это решение было принято в обход буферной зоны на территории Украины, которую планировали создать россияне. Помимо этого, Зеленский указал, что ВСУ якобы сохраняют позиции и не позволяют ВС РФ расширять зону боевых действий на захваченных территориях.

В свою очередь, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявлял, что на момент середины октября удалось освободить около 50% территорий региона, занятых противником.

Бои с украинской армией продолжаются в регионе с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО. По последним данным, потери ВСУ составили более 25 420 военных и 169 танков.