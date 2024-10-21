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За все время боевых действий на курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 25 420 военных и 169 танков, пишет пресс-служба Минобороны РФ.

За прошедшие сутки противник лишился 260 солдат, 2 танков, БМП, 13 боевых бронемашин, 6 орудий полевой артиллерии, 4 авто и 2 станций РЭБ, добавили в ведомстве.



Бои с украинской армией продолжаются в регионе с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО. На момент середины октября удалось освободить около 50% территорий региона, занятых противником, заявлял командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

Российские военные недавно уничтожили боевиков ВСУ, которые ранее развернули флаг над газовой насосной станцией в Судже под Курском.