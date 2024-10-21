ВС РФ уничтожили боевиков ВСУ, развернувших флаг Украины в Судже

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военнослужащие России уничтожили боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые развернули флаг над газовой насосной станцией в Судже Курской области, сообщает ТАСС со ссылкой на командира отряда спецназа "Ахмат" с позывным Аид.

Также командир отряда рассказал о взятых в плен двух украинских солдатах, отметив, что "Курск за 3 дня" у Вооруженных сил Украины взять не получилось.

Бои с украинской армией идут в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе были введены режим ЧС федерального характера и режим КТО. По последним данным, в общей сложности за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 25 050 военнослужащих и 167 танков.

В свою очередь, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов заявил об освобождении около 50% занятой ВСУ территории Курской области.