Экипажи вертолетов Ка-52 сорвали ротацию ВСУ в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Экипажи вертолетов Ка-52М сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Как уточнили в оборонном ведомстве, в ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика. В результате были уничтожены бронетехника и личный состав ВСУ.

После этого экипажи выполнили противоракетное маневрирование с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет противника.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

По последним данным, в общей сложности за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 24 740 военнослужащих и 167 танков. Также украинские силы потеряли 82 боевые машины пехоты, 102 бронетранспортера, 957 боевых бронированных машин и 654 автомобиля.