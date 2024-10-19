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В общей сложности за время боевых действий на курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 24 740 военнослужащих и 167 танков, сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

Кроме того, украинские силы потеряли 82 боевые машины пехоты, 102 бронетранспортера, 957 боевых бронированных машин и 654 автомобиля. Также российские войска уничтожили 204 артиллерийских орудия и 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в числе которых оказались 9 HIMARS и 6 MLRS американского производства.

Вместе с тем ВСУ лишились 9 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 5 транспортно-заряжающих машин, 48 станций РЭБ, 10 РЛС контрбатарейной борьбы и 3 РЛС ПВО. Уничтожены также 22 единицы инженерной и прочей техники. В их числе оказались 13 инженерных машин разграждения, 1 установка разминирования УР-77 и 3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

На этом фоне правительство РФ выделило на выплаты пострадавшим в Курской области еще более 3,2 миллиарда рублей. В зависимости от степени утраты имущества – полной или частичной – выплаты составят 150 тысяч или 75 тысяч рублей соответственно на человека.