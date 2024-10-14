NYT: для ВСУ под Курском в последние дни сложилась "не очень хорошая ситуация"

Фото: Министерство обороны РФ

В последние дни для ВСУ в Курской области складывается "не очень хорошая ситуация". Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на отчет экспертов группы DeepState.

В материале отмечается, что ВС РФ активизировали усилия по вытеснению украинских формирований с захваченной ими территории. Специалисты считают, что украинское командование принимает меры по стабилизации ситуации, однако им "крайне сложно вернуть то, что было утрачено".

Издание приводит слова военного аналитика финской компании Black Bird Group Эмиля Кастехельми, который сообщил, что некоторые подразделения российских сил продвинулись "довольно далеко в украинский тыл". По его словам, ВСУ испытывают проблемы и несут потери.

"Если нынешняя тенденция сохранится, украинцам, возможно, придется пересмотреть свое присутствие в этом районе и будущее всей операции", – считает он.

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

По последним данным, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 22,9 тысячи военных и 157 танков.

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что уже около 50% занятой украинскими военными территории в Курской области удалось освободить.

