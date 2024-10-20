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20 октября, 14:12

Политика

ВСУ потеряли на курском направлении более 25 тыс военных

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В общей сложности за время боевых действий на курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 25 050 военнослужащих и 167 танков, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Вместе с тем российские военные уничтожили 83 боевые машины пехоты, 103 бронетранспортера, 964 боевые бронированные машины, 660 автомобилей и 210 артиллерийских орудий. Кроме того, украинские войска потеряли 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, среди которых оказалось 9 HIMARS и 6 MLRS американского производства.

Также ВСУ лишились 9 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 5 транспортно-заряжающих машин, 50 станций РЭБ и 11 РЛС контрбатарейной борьбы. Вместе с тем были потеряны 3 РЛС ПВО и 22 единицы инженерной и другой техники. При этом 13 из них оказались инженерными машинами разграждения. Также ВС РФ уничтожили 1 установку разминирования УР-77 и 3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Накануне экипажам вертолетов Ка-52М удалось сорвать ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика.

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