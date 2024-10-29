29 октября, 13:07Политика
Российские войска освободили город Селидово в ДНР
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские войска освободили город Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Как уточнили в оборонном ведомстве, в боевых действиях участвовали бойцы группировки войск "Центр".
В этот же день в ДНР были освобождены населенные пункты Катериновка, Горняк и Доброволье. Операцию в первом провели солдаты подразделения "Южной" группировки войск, во втором – военнослужащие "Центра", а в третьем – "Востока".
Кроме того, за прошлую неделю под контролем России оказались еще четыре пункта в республике. Среди них Новосадовое, Зоряное и Серебрянка, а также Николаевка. Помимо этого, в соответствующий промежуток времени в плен сдались 55 украинских военнослужащих, в том числе 39 – в Курской области.
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