Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска освободили город Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как уточнили в оборонном ведомстве, в боевых действиях участвовали бойцы группировки войск "Центр".

В этот же день в ДНР были освобождены населенные пункты Катериновка, Горняк и Доброволье. Операцию в первом провели солдаты подразделения "Южной" группировки войск, во втором – военнослужащие "Центра", а в третьем – "Востока".

Кроме того, за прошлую неделю под контролем России оказались еще четыре пункта в республике. Среди них Новосадовое, Зоряное и Серебрянка, а также Николаевка. Помимо этого, в соответствующий промежуток времени в плен сдались 55 украинских военнослужащих, в том числе 39 – в Курской области.