29 октября, 13:08Происшествия
Эвакуация граждан проходит в Луганске в зоне удара ВСУ из-за угрозы второго обстрела
Фото: Телеграм-канал "ИНЦИДЕНТ ЛУГАНСК | ЛНР"
Из-за угрозы повторного обстрела сотрудники экстренных служб проводят эвакуацию жителей домов, которые находятся в зоне удара ВСУ, нанесенного днем 29 октября, сообщила врио главы города Яна Пащенко ТАСС.
Эвакуация граждан проводится совместно с властями ЛНР при помощи автобусов. После людей отвезут в безопасное место, где будет горячее питание.
Украинская армия нанесла ракетный удар по Луганску днем 29 октября. Система противовоздушной обороны РФ отразила атаку. Местные власти отметили, что часть боеприпасов сдетонировала в промышленном районе города.
В связи с произошедшим временно перекрыто движение в районе местного парка Горького, а жителей призвали соблюдать осторожность.
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