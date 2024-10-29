Эвакуация граждан проходит в Луганске в зоне удара ВСУ из-за угрозы второго обстрела

Фото: Телеграм-канал "ИНЦИДЕНТ ЛУГАНСК | ЛНР"

Из-за угрозы повторного обстрела сотрудники экстренных служб проводят эвакуацию жителей домов, которые находятся в зоне удара ВСУ, нанесенного днем 29 октября, сообщила врио главы города Яна Пащенко ТАСС.

Эвакуация граждан проводится совместно с властями ЛНР при помощи автобусов. После людей отвезут в безопасное место, где будет горячее питание.

Украинская армия нанесла ракетный удар по Луганску днем 29 октября. Система противовоздушной обороны РФ отразила атаку. Местные власти отметили, что часть боеприпасов сдетонировала в промышленном районе города.

В связи с произошедшим временно перекрыто движение в районе местного парка Горького, а жителей призвали соблюдать осторожность.