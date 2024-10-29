Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинская армия нанесла ракетный удар по Луганску, однако система противовоздушной обороны РФ отразила атаку, сообщили в пресс-службе правительства ЛНР.

Как уточнили власти, часть боеприпасов сдетонировала в промышленном районе города. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

В связи с произошедшим временно перекрыто движение в районе местного парка Горького, а жителей призвали соблюдать осторожность.

Атаке БПЛА ВСУ подверглась ранее и Брянская область. В результате одной из них в Суземском районе была частично повреждена кровля нежилого здания и котельной. Пострадавших не выявлено. В свою очередь, после второй атаки также никто не пострадал, разрушений в результате нет.

При этом минувшей ночью над российскими регионами было уничтожено семь украинских беспилотников. Так, по два БПЛА были ликвидированы над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей, а еще один – над акваторией Черного моря.