Еще два украинских БПЛА были сбиты в Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Еще два украинских беспилотника были уничтожены силами ПВО над Брянской областью. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Никто не пострадал, разрушений в результате атаки нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. Таким образом, за ночь над территорией Брянской области было сбито уже как минимум восемь вражеских беспилотников.

В результате одной из воздушных атак в Суземском районе Брянской области была частично повреждена кровля нежилого здания и котельной. Пострадавших не выявлено.

Кроме того, атаку дронов ВСУ отразили в Тульской области. После прилетов БПЛА повреждения получили Ефремовский спиртзавод и завод в поселке Лужковский Суворовского района.