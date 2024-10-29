Морпехи Черноморского флота уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Морпехи Черноморского флота группировки "Север" отразили атаку ВСУ в Курской области, уничтожив колонну из семи единиц техники. ОБ этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Противник, пытаясь атаковать позиции российских военнослужащих, отправил в бой колонну боевых бронированных машин, в том числе два танка", – сообщили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что передвижения ВСУ были заблаговременно обнаружены операторами разведывательных беспилотников. Морпехи, получив информацию, и действуя малыми группами при поддержке артиллерии и операторов FPV-дронов, сумели уничтожить противника и провести контратаку позиций украинских сил.

Ранее Владимир Путин заявил, что ВС РФ создали надежное кольцо площадью примерно 6 на 15 километров вокруг ВСУ в Курской области и сжимают его, ликвидируя группировку.

Таким образом, российская армия заблокировала около 2 тысяч украинских военных. При этом, по словам российского лидера, ВСУ стараются разблокировать подразделения, которые оказались в окружении, однако их попытки безуспешны.

Боевые столкновения с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

