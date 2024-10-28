ПВО сбила ночью 21 беспилотник над четырьмя регионами РФ

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник самолетного типа над четырьмя областями РФ в ночь на 28 октября. Об этом сообщили в Минобороны России.

Из них 13 дронов были сбиты над Белгородской областью, шесть – над Брянской областью и еще по одному БПЛА в Воронежской и Курской областях.

При атаке БПЛА в Воронежской области этой ночью и вечером 27 октября повреждения получили два предприятия в Аннинском и Новохоперском районах. На одном из них произошел пожар после падения беспилотника. Возгорание вскоре потушили.

Кроме того, два работника предприятия получили ранения в результате атаки. Одного из них отправили на стационарное лечение, второго – на амбулаторное.