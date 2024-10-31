Российские военные освободили населенный пункт Ясная Поляна в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Группировка войск "Восток" ВС РФ освободила населенный пункт Ясная Поляна в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, этого удалось достичь в результате активных и решительных действий. Также российские военные поразили живую силу и технику двух бригад ВСУ. Общие потери противника составили до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей. Также украинская армия лишилась 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar французского производства.

Ранее армия России освободила город Селидово в ДНР. Населенный пункт 29 октября полностью перешел под контроль ВС РФ. Военные водрузили российский флаг на административных зданиях города.

В Харьковской области подразделения группировки "Запад" освободили село Кругляковка. Украинские войска потеряли до 410 военных, две БМП, боевую бронированную машину "Казак", шесть пикапов и несколько орудий.