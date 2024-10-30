Участник СВО из Ингушетии стал Героем России посмертно

Фото: телеграм-канал "Махмуд-Али Калиматов"

Участник специальной военной операции капитан Султан Хашагульгов из Ингушетии получил звание Героя России посмертно, заявил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"30 июня штурмовая группа под его командованием выполняла боевую задачу. Ценой своей жизни капитан Хашагульгов спас от смерти старшего сержанта Сайгина", – написал он в своем телеграм-канале.

28-летний командир штурмового отряда 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии Восточного военного округа погиб при выполнении боевой задачи в районе Старомайорского в ДНР.



Глава Ингушетии рассказал, что в семье Хашагульговых это уже второй Герой России. Погибший был двоюродным братом подполковника Султана Хашагульгова.

"Такие люди являются достоянием нации, и мы должны чтить их и помнить, воспитывая на таких подвигах подрастающее поколение", – заявил Калиматов.

Ранее Герой России Аркадий Корольков призвал москвичей активно поддерживать участников СВО. По его словам, важна гуманитарная помощь бойцам и жителям новых регионов. Также военным всегда нужны коптеры, различная техника, средства передвижения, предметы гигиены и одежда.

