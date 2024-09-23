Герой РФ Игорь Юргин назначен исполняющим обязанности министра по делам молодежи в Якутии

Фото: телеграм-канал "Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия). Официальный канал."

Героя России Игоря Юргина назначили исполняющим обязанности министра по делам молодежи в Якутии. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев в своем телеграм-канале.

"Сегодня исполняющим обязанности министра назначен Герой России Игорь Васильевич Юргин – человек, чьи подвиги и несгибаемая воля служат источником вдохновения для каждого из нас", – отметил Николаев.

Также глава Якутии выразил уверенность, что Юргин благодаря профессионализму и личным качествам успешно справится со своими обязанностями на новом посту.

Кроме того, Николаев рассказал, что бывший глава ведомства Петр Шамаев принял решение отправиться по контракту на СВО. По его словам, Шамаев является "ярким примером истинного патриотизма и гражданской ответственности".

Ранее участник программы "Время героев" и ветеран спецоперации Владимир Сайбель был назначен на должность заместителя начальника департамента социального развития РЖД. По словам Сайбеля, на новом посту он должен будет взаимодействовать от лица компании с органами власти и фондами по поддержке СВО, а также помогать участникам спецоперации.