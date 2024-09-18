Участник "Времени героев" Сайбель назначен замначальника департамента РЖД

Фото: телеграм-канал "ВРЕМЯ ГЕРОЕВ"

Участник программы "Время героев" и ветеран спецоперации Владимир Сайбель назначен на должность заместителя начальника департамента социального развития РЖД. Об этом сообщила пресс-служба проекта.

По словам Сайбеля, теперь ему предстоит взаимодействовать от лица компании с органами власти и фондами по поддержке СВО, а также помогать участникам спецоперации.

Сайбель в период с 2008 по 2022 год работал в структурах РЖД, однако после объявления частичной мобилизации он отправился в зону проведения СВО, где был тяжело ранен. Он является обладателем ордена Мужества и медали "Золотая Звезда" Героя России.

Недавно Владимир Путин назначил участника СВО Артура Орлова на должность председателя "Движения первых" вместо Григория Гурова, который был назначен премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным новым главой Росмолодежи.

Орлов принимал участие в боях в Сирии в 2016 году, а после отправился в зону проведения СВО. Ему присвоили звание Героя России. Он также проходит обучение в рамках программы "Время героев", которая подготавливает кадры для госслужбы из числа ветеранов и участников СВО.

Гуров, в свою очередь, в 2017 году был назначен на пост советника руководителя Росмолодежи, а спустя три года он стал заместителем руководителя. В 2021 году он перешел на должность заместителя министра науки и высшего образования России, а через год возглавил правление Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых".

